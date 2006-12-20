Председатели правлений ПриватБанка и Пенсионного фонда проведут совместную пресс-конференцию в УНИАН

25 декабря 2006 года в 11-00 г. Киеве состоится пресс-конференция Председателя Правления ПриватБанка Александра Дубилета и Председателя Правления Пенсионного фонда Украины Бориса Зайчука, посвященная итогам и перспективам развития банковского пенсионного обслуживания и выпуску ПриватБанк 1-миллионной пенсионной пластиковой карты.

Пресс-конференция руководителей ПФУ и ПриватБанка состоится 25 декабря 2006года в 11-00 в зале информационного агентства УНИАН:

г. Киев, ул. Крещатик, 4.

В ходе выступления г-на Зайчука Б.А. будут представлены:

* краткий обзор работы Пенсионного Фонда Украины за 2006 г.

* нововведения в обслуживании пенсионеров

В ходе выступления г-на Дубилета А.В. будут представлены:

* основные направления и результаты работы ПриватБанка, в т.ч. по социальным программам

* сообщение о выпуске миллионной пенсионной карты

Более подробную информацию Вы получите у пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серги, тел. +38067 565 17 76.