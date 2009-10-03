Начинается сезон охоты на фазанов и куропаток

В лесах Закарпатья начинается охотничий сезон – охота на фазанов и куропаток, а вскоре – на диких парнокопытных.

Об этом УНИАН сообщил начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Закарпатской области Андрей ПОГОРЕЛОВ.

По его словам, в Закарпатской области с 3 октября начинается охотничий сезон на фазана и куропатку серую. На уток, лысух, куликов, куропаток серых, фазанов и пернатую дичь, выращенную на фермах и выпущенную в охотничьи угодья «под выстрел» охотникам, разрешено охотиться до 27 декабря 2009 года, на перепелок – до 31 октября, на гусей – вплоть до 31 января 2010 года. Для любителей индивидуальной охоты на копытных животных также установлены сроки: на косулю, оленя благородного, пятнистого, лося, лань, муфлона, а также на самок кабана – до 27 декабря 2009 года, а на самца кабана и молодняк кабана – до 31 января 2010 года.

С 24 октября до 27 декабря разрешена коллективная и облавная охота на диких парнокопытных животных. Сроки охоты на зайца-русака, лису, енотовидную собаку, куницу лесную и каменную, хорька лесного, ондатру, белку, бобра: 7 ноября 2009 года – 31 января 2010 года.

«Днями охоты на пернатых определены суббота, воскресенье и среда, а для охотников с собаками легавых пород и спаниелями (за исключением охоты на гусей) дополнительный день охоты – четверг. На копытных при индивидуальной охоте – все дни недели, а при коллективной и облавной охоте или при охоте на пушных любимым развлечением можно заниматься в субботу и воскресенье», - уточнил А.ПОГОРЕЛОВ.

Кроме того, по словам начальника управления, установлены нормы добычи животных и птицы: скажем, за один день одному охотнику можно подстрелить одного зайца-русака.