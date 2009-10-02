На окраине Киева расстреляли двух охранников супермаркета «Фора»
15:24, 02 октября 2009Общество
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Среди бела дня, под самым магазином...
Сегодня около 15.00 неизвестный застрелил из огнестрельного оружия двух охранников супермаркета «Фора» на Окружной дороге в Киеве близ обойного рынка.
Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Киевской области, по предварительным данным, мужчина осуществил выстрелы, находясь в автомобиле. После того, как в ответ от других охранников супермаркета прозвучали выстрелы, он пересел в другой автомобиль («Мазда») и исчез с места происшествия.
На место совершения преступления выехали следственные оперативные группы милиции.
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