Прокуратура опротестовала решение Черновецкого о повышении тарифов

Прокуратура Киева сегодня внесла в Киевскую городскую государственную администрацию представление о незаконности распоряжений относительно повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии Киевсовета заявил депутат Киевсовета (фракция «Наша Украина»), председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Владимир ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, КГГА должна отреагировать на представление прокуратуры и привести распоряжение в соответствие с нормами законодательства.