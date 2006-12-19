Прокуратура опротестовала решение Черновецкого о повышении тарифов
13:18, 19 декабря 2006Общество
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Представление сегодня передали в КГГА
Прокуратура Киева сегодня внесла в Киевскую городскую государственную администрацию представление о незаконности распоряжений относительно повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии Киевсовета заявил депутат Киевсовета (фракция «Наша Украина»), председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Владимир ПРИСЯЖНЮК.
По его словам, КГГА должна отреагировать на представление прокуратуры и привести распоряжение в соответствие с нормами законодательства.
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