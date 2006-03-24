Милиция ночью разогнала митинг в Минске

Среди задержанных в Минске в ночь на 24 марта при разгоне митинга белорусской оппозиции есть граждане Литвы и Украины. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Белорусский национальный телеканал, в ходе спецоперации никто из задержанных не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в ночь на 24 марта в течение 15 минут разогнали митинг сторонников оппозиции, которые с вечера 20 марта протестовали в центре Минска против результатов выборов Президента Беларуси, на которых победил действующий глава республики Александр ЛУКАШЕНКО.

Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр КОЗУЛИН утверждает, что правоохранительные органы задержали около 200 человек.

По предварительным данным, все задержанные доставлены в спецприемник-распределитель ГУВД "Окрестино" города Минска.