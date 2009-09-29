289 человек получили гражданство Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о принятии в гражданство Украины 289 человек, из них трех несовершеннолетних.

Как сообщает Служба по вопросам гражданства Секретариата Президента, в гражданство приняты представители 39 национальностей, самые многочисленные из которых русские (29%), армяне (23%), азербайджанцы, грузины, корейцы (по 6%), молдаване (4%).

В течение 2009 года, согласно решениям Президента, принято в гражданство Украины 2 тыс. 561 чел.

Вообще в течение 2009 года, в соответствии с решениями Президента Украины, органов внутренних дел, дипломатических представительств и консульских учреждений, получили гражданство Украины около 29 тыс. человек. Прекращено гражданство Украины 4 тыс. 671 чел.

Одной из основных задач Службы по вопросам гражданства является рассмотрение обращений граждан относительно проблем реализации законодательства в сфере обретения и прекращения гражданства Украины. Таких обращений только в этом году поступило более 500. Наиболее проблемные вопросы находятся на контроле и снимаются после их решения, говорится в сообщении.