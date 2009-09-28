Луценко: следствие готовит "дело НБУ"

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО прогнозирует, что суд даст ответ относительно злоупотреблений должностных лиц Национального банка при рефинансировании коммерческих банков не раньше, чем через полгода.

Об этом он заявил вчера в эфире телеканала 1+1.

“Сейчас следователи изучают роль должностных лиц НБУ в том, что никто (из них – УНИАН) не контролировал самое большое разграбление банков Украины на десятки миллиардов гривен. Никто не контролировал предмет залога при предоставлении более 100 млрд. (гривен) рефинансирования”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он выразил мнение, что перспектива расследования этого дела “очень хорошая”.

“Она дойдет до суда, но для этого нужно провести колоссальное количество экспертиз. Они должны длиться не менее полугода”, - сказал министр.

По его убеждению, в этом вопросе “для окончательного решения было бы намного легче, если бы Президент Украины, которому подчинены НБУ..., руководство МВД и генеральный прокурор сели бы за один стол и положили все необходимые документы. Тогда бы мы быстрее сумели расследовать дело... К сожалению, такого желания ни у Президента, ни у руководства НБУ я сейчас не вижу”, – отметил Ю.ЛУЦЕНКО.