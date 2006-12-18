Корея заинтересовалась украинскими БТРами

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет о возможности закупки Республикой Корея в Украине военной техники, в том числе – бронетранспортеров.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, об этом он сказал сегодня после подписания межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области оборонной промышленности и материально-технического обеспечения.

Глава украинского оборонного ведомства отметил, что за последние полтора года между двумя странами был сделан прорыв в отношениях относительно военно-технического сотрудничества. По его словам, на основе обмена визитами было подготовлено рамочное Соглашение, которое открывает возможности для совместной разработки вооружений, военной техники и военных технологий.

«Корейская сторона заинтересована в разработке технологий по противовоздушной обороне, совместному производству боевого модуля для бронетранспортера, который сегодня отработан на КБ имени Морозова», – сообщил А.ГРИЦЕНКО.

Он также добавил, что, по оценкам корейской стороны, ей нужны несколько сот таких БТРов.

Министр обороны Украины также сообщил о наличии ряда других проектов, которые находятся в стадии доработки.

«О серьезности намерений свидетельствует то, что в следующем году в Киеве будет открыт постоянный офис военного атташе Кореи в Украине для координации именно этой работы. И эта сфера, это соглашение охватывает деятельность Министерства обороны, Министерства промышленной политики и Государственной компании «Укрспецэкспорт», – подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.