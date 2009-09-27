Ющенко и Тимошенко поздравили украинцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлия ТИМОШЕНКО поздравили соотечественников по случаю Всемирного Дня туризма.

Как сообщает сайт Президент Украины, в своем поздравлении В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «наша страна имеет все основания, чтобы стать туристической жемчужиной Европы. С каждым годом она все больше открывает миру свои уникальные природные, исторические, культурные и духовные богатства».

Он также отметил, что «туризм обретает все весомее значение в развитии национальной экономики и инфраструктуры, становится действенным фактором интеграции Украины в европейское и мировое сообщество, повышает культурный уровень нашего общества и качество жизни людей». «Одной из его важных миссий является более глубокое познание украинскими гражданами своей Родины, воспитание в них чувства патриотизма и национального единства», - убежден В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время особенно отрасль должна сосредоточить усилия на том, чтобы достойно подготовиться к принятию Евро-2012.

Он выразил уверенность, что «благодаря профессионализму, инициативности и самоотверженному труду работники отечественной туристической сферы с честью выполнят все задачи и обеспечат Украине достойное место среди ведущих туристических государств Европы».

Премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО в своем поздравлении подчеркнула, что День туризма – «это праздник каждого, кто хоть раз почувствовал себя путешественником, сменив будничность на неизгладимые впечатления от захватывающих путешествий по живописным склонам, лесным источникам, высокогорным полонинам, знакомясь с сокровищницей культуры и искусства, которыми изобилует наша Родина».

«И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонал гостиничных комплексов - всех, кто профессионально обеспечивает полноценный отдых для туристов», - подчеркнула она. При этом премьер с приятностью констатировала: “за последнее время в туристической отрасли нашего государства происходят серьезные положительные изменения. Разрабатываются новые маршруты, развивается гостиничная инфраструктура, повышается уровень обслуживания туристов и улучшается посещаемость туристических объектов. Туристически-рекреационные возможности Украины вызывают большую заинтересованность у представителей международной туристической индустрии. Уверенна, что туризм станет действенным фактором интеграции нашего государства в европейское и мировое сообщество».

«Наша Родина достойна того, чтобы мир восторгался уникальными природными богатствами, самобытностью истории и культуры, народных обычаев и традиций», – убеждена Ю.ТИМОШЕНКО

В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО пожелали представителям туристической отрасли здоровья, счастья, благополучия, воодушевления и профессиональных успехов на благо Украинского народа