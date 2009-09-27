В Восточном административном округе Москвы совершено убийство бизнесмена. Ночью на ул.Уральская неизвестный расстрелял из пистолета 38-летнего предпринимателя Замира Агусупьянова, который от полученных ранений скончался на месте.

Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes темного цвета. В Москве объявлен план "Вулкан-5" по его поимке, передает телеканал "Вести".