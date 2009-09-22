Работодатели требуют от государства адекватных условий ведения бизнеса ради увеличения заработной платы работникам.

Об этом говорится в их обращении к Президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе Совместного представительского органа (СПО) всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений.

В частности, как отмечается в сообщении, на заседании Президиума Совместного представительского органа (СПО) стороны работодателей на национальном уровне, которое состоялось 18 сентября, был рассмотрен вопрос об уровне минимальной заработной платы.

Работодатели еще раз подтвердили свою позицию о необходимости взвешенного роста минимальной заработной платы. При этом на заседании было отмечено, что это возможно только при обеспечении государством соответствующих условий ведения бизнеса, а именно: стабильность курса гривни, недопущение увеличения налоговой нагрузки на реальный сектор экономики, гарантированные и прогнозируемые цены на энергоносители, в частности природный газ, моратории на тарифы природных монополий, сбалансированный государственный бюджет, разблокирование кредитования для промышленных предприятий, уменьшение количества проверок и упрощение разрешительной системы, отметили в пресс-службе.

Члены Президиума СПО приняли решение открыто обратиться к партнерам по социальному диалогу по поводу повышения размера минимальной заработной платы.

«Работодатели осознают необходимость увеличивать доходы работников и готовы воспринять необходимость повышения минимальной заработной платы, однако они ожидают адекватных действий власти, что создаст объективные экономические условия для социально ответственного бизнеса, который сможет реализовать такую нелегкую, но необходимую задачу» - говорится в обращении СПО к Президенту, премьеру, спикеру и руководителю Совместного представительского органа всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений.

Соответствующее обращение по поручению Президиума СПО было подписано председателем Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне Алексеем МИРОШНИЧЕНКО.

Как сообщалось, 7 июля на собрании представителей Всеукраинских объединений организаций работодателей создали Совместный представительский орган на национальном уровне и обратились к правительству с предложениями предпринять системные шаги по преодолению экономического кризиса.

Было подписано Соглашение о создании Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне между Федерацией работодателей Украины как объединением, представляющем интересы работодателей по территориальному признаку (соглашение подписал председатель совета ФРУ Юрий БОЙКО), Конфедерации работодателей Украины как объединением, представляющем интересы работодателей по отраслевому признаку (соглашение подписал президент КРУ Александр СОКОЛОВСКИЙ), Всеукраинской ассоциации работодателей Украины, представляющей интересы малого и среднего бизнеса (соглашение подписал и.о. Президента ВАР Вячеслав БЫКОВЕЦ).

Председателем СПО был избран Алексей МИРОШНИЧЕНКО, исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины, а руководителем Секретариата СПО назначен Генеральный директор Федерации работодателей Украины Василий НАДРАГА.