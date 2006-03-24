Взрыв на ”Азовстали”: есть пострадавшие

Вчера в 20.55 на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области произошел взрыв с дальнейшим горением в доменной печи №3. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадали трое рабочих, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в городскую больницу №2.

Взрывом повреждена внутренняя кирпичная кладка печи и водопровод, что привело к подтапливанию и аварийному отключению электроподстанции.

В 00.28 24 марта подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС Украины пожар ликвидирован. Из шести доменных печей временно приостановлена работа первой и четвертой, на третьей - проводятся восстановительные работы.

Предварительная причина взрыва - нарушение технологического процесса.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.