Пострадавших от торговли людьми поставят на единый учет

В Украине планируется ввести единый учет пострадавших от торговли людьми.

Об этом шла речь сегодня на заседании коллегии Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Как сообщила директор Департамента семейной и гендерной политики и организации оздоровления Элла ЛАМАХ, учет пострадавших от торговли людьми планируется проводить на базе управлений (отделов) по делам семьи, молодежи и спорта областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

По данным Минсемьи, в Украине сейчас функционирует восемь центров реинтеграции для лиц, которые пострадали от торговли людьми (два в Одесской, по одному - в Волынской, Житомирский, Львовской, Черновицкой, Херсонской областях и в г. Киеве (медико-реабилитационный)).

В пресс-службе сообщили, что на протяжении 6 месяцев 2009 года было выявлено 197 преступлений, квалифицированных по ст. 149 Уголовного кодекса Украины („Торговля людьми или другое незаконное соглашение о передаче человека”), возвращено в Украину 229 пострадавших от торговли людьми, из которых 35 - дети, обезврежено 8 организованных групп указанной направленности.

Задокументировано 42 факта торговли людьми, в том числе 11 непосредственно связанных с трудовой эксплуатацией.

Раскрыто 45 фактов мошенничества, связанных с посредничеством в трудоустройстве за рубежом, установлено 57 потерпевших, которым нанесен ущерб на общую сумму свыше 950 тыс. грн.

Вербовка и продажа людей осуществлялись, как правило, с целью трудовой и сексуальной эксплуатации. Странами назначения для жертв торговли из Украины чаще всего были Российская Федерация, Польша, Турция, Ливан, Израиль.