Изнасилование мальчика в милиции: кто скажет правду

Глава Запорожской облгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО с возмущением отреагировал на информацию о том, что сотрудники Ореховского райотдела милиции УМВД Украины в Запорожской области, подозревавающиеся в изнасиловании 14-летнего подростка, намерены подать на него в суд за высказывания на пресс-конференции в апреле 2006 г. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Е.ЧЕРВОНЕНКО Александр ПАВЛОВ.

Сам Е.ЧЕРВОНЕНКО в комментарии по этому поводу, переданном УНИАН, рассказал, что этот нашумевший случай произошел в Ореховском районе еще до его вступления в должность губернатора и долго замалчивался правоохранительными органами. По его словам, следственные действия велись не надлежащим образом, в частности экспертиза была сделана лишь через три недели после случившегося, показания многих свидетелей, в том числе сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, не принимались во внимание. Эти люди, уточнил Е.ЧЕРВОНЕНКО, тоже выступали на той апрельской пресс-конференции.

Губернатор отметил, что ему пришлось вмешаться после появления статей в СМИ и потока обращений жителей области. Он выразил убеждение, что власть должна немедленно реагировать на подобные сигналы, ведь речь шла об изнасиловании 14-летнего подростка, и в этом преступлении подозревались сотрудники милиции. Губернатор подчеркнул, что только после его личного вмешательства дело было возобновлено.

Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что в своих публичных выступлениях по этому поводу он решительно требовал от запорожских правоохранительных органов, тогдашнего прокурора области разобраться в этом деле и довести его до суда даже в том случае, если в нем замешаны сотрудники милиции.

Он также сообщил, что, по информации облпрокуратуры, расследование по этому делу «еще далеко не закончено». Поэтому он считает по меньшей мере преждевременными какие-либо заявления со стороны руководителя областного УВД до окончания следствия и решения суда по делу об изнасиловании подростка. «Может, кому-то из офицеров милиции подать в суд и на родственников убитого запорожского депутата Владимира Розгуляева или зарезанного ножом в собственном подъезде директора завода Алексея Шияна? Ведь они, так же как я, требуют скорейшего расследования и наказания виновных…» - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

По его словам, для «милиционеров легче подать в суд на губернатора, потребовавшего возобновить следствие по просьбам воспитателей, общественности и СМИ, чем заниматься поиском преступников».

Е.ЧЕРВОНЕНКО с сожалением констатировал, что область, за год вырвавшаяся в лидеры по социально-экономическим показателям, скатилась на прочное первое место по уровню преступности. В результате, по его словам, «губернатора этой области, добившегося хороших результатов в экономике и стабильности в регионе, областная милиция пытается привлечь к суду, а главный областной милиционер за десять нераскрытых заказных убийств и процветающий в Запорожье наркобизнес с участием коррумпированных сотрудников милиции (неоднократно задерживавшихся СБУ) получает генеральские погоны и представляется на звание «Заслуженный юрист Украины».

Как сообщал УНИАН, 14 апреля на пресс-конференции в Запорожье глава Запорожской облгосадминистрации Е.ЧЕРВОНЕНКО заявил, что "в Ореховском районе Запорожской области произошел вопиющий случай - 28 ноября 2005 года 14-летнего подростка изнасиловали в помещении Ореховской криминальной милиции по делам несовершеннолетних".

Сегодня в интервью УНИАН начальник УМВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ сообщил, что сотрудники Ореховского райотдела милиции УМВД Украины в Запорожской области намерены подать в суд на главу Запорожской облгосадминистрации Е.ЧЕРВОНЕНКО, который в апреле 2006 г. на пресс-конференции обвинил их в изнасиловании 14-летнего подростка.

"Это было не обвинение, а не проверенная информация. И закончилось все "пшиком": прокуратура провела расследование и установила, что никакого изнасилования не было. Просто два пацана договорились "устроить ментам" за то, что они их постоянно задерживают и отводят в интернат. Вот и вся ситуация. Сейчас наши сотрудники говорят, что после того, как будет завершено расследование, будут подавать в суд, так как их опозорили на всю Украину", - рассказал В.ОЛЬХОВСКИЙ.