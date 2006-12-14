Суд приостановил распоряжение Черновецкого о повышении тарифов

Шевченковский районный суд Киева приостановил распоряжение Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении коммунальных тарифов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины” со ссылкой на депутата Киевсовета от фракции “Наша Украина” Елену ЛЕДОВСКИХ.

“Шевченковский суд вынес два решения, - сказала Е.ЛЕДОВСКИХ. - Первое - относительно приостановления всех решений, которые были вынесены так называемой сессией Киевсовета 12 числа, до рассмотрения по существу этого вопроса в суде”.

“Также решением Шевченковского суда приостановлено действие распоряжений председателя Киевского городского совета о поднятии тарифов до рассмотрения судом дела по существу”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы должны были вырасти в среднем в 3,4 раза.