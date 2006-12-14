”Укрзалізниця” повышает цены на билеты за рубеж

«Укрзализныця» инициирует повышение на 60% стоимости пассажирских перевозок в страны СНГ и Балтии. Дополнительный доход ведомства по итогам 2007 года должен составить не менее 269,3 млн. грн. (около $53,8 млн.). Кроме того, в результате повышения тарифов отечественная железная дорога ожидает снижения убыточности пассажирских перевозок и повышения объемов доходов и отчислений в госбюджет. Как сообщили «Делу» в пресс-службе «Укрзализныци», проект повышения стоимости перевозок пассажиров и багажа в государства СНГ и Балтии уже согласован с Министерством транспорта и связи. Как указано в подготовленном ведомством распоряжении, повышение стоимости билета путем индексации к базовой стоимости билета будет варьироваться. При этом средний процент повышения составит 60%....

«На данный момент проект проходит согласование с Министерством экономики», — уточнили в «Укрзализныце».

Как сообщает «Укрзализныця», индексация тарифов на перевозки пассажиров и багажа — шаг вынужденный. «При том, что тариф на Российских Железных Дорогах (РЖД) сегодня выше, чем на «Укрзализныце», с 1 января 2007 года РЖД осуществляет очередное повышение стоимости билета во всех вагонах на 37%», — аргументируют свою позицию в украинской компании. По мнению специалистов «Укрзализныци», без повышения тарифов тарифы РЖД будут превышать украинские в общих и плацкартных вагонах на 30-60%, в купейных и СВ — на 50-95%. «Такая ситуация спровоцирует значительную разницу в стоимости проезда в вагоне «Укрзализныци» и РЖД», — объясняется в проекте, подготовленном «Укрзализныцей». К примеру, сейчас стоимость билета в купе-вагон поезда «Киев-Вильнюс» составляет 260 грн., при этом из Москвы в тот же Вильнюс в вагоне-купе можно добраться в два раза дороже — за 550 грн.

Как отмечают в «Укрзализныце», железные дороги соседних стран используют практику повышения тарифов в зависимости от времени года. Опыт гибкого регулирования уже используется железными дорогами России, Беларуси, Узбекистана. Согласно сообщениям РЖД, цена на пассажирские перевозки во время новогодних праздников будет сильно отличаться от цены в обычные дни. «Например, 20-25 декабря цены на железнодорожные билеты будут снижены на 15-20%, а 29-30 декабря вырастут на 40%», — рассказала «Делу» глава пресс-службы РЖД Оксана Быхова. А уже с 1 января, по ее словам, цены на внутренние пассажирские перевозки повысятся на 12% для общих и плацкартных вагонов и на 20% для СВ и купе-вагонов.

Дополнительные доходы от повышения тарифов руководство «Укрзализныци» обещает вкладывать в капремонт и обновление парка пассажирских вагонов. Кроме того, топ-менджмент госкомпании обещает за счет более дорогих билетов ускорить внедрение скоростного сообщения.

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