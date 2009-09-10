Двое пострадавших при пожаре на ЗАЗе находятся в критическом состоянии

Состояние здоровья двух из трех сотрудников Запорожского автомобилестроительного завода, пострадавших в результате сегодняшнего пожара на ЗАЗе, - критическое.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского горуправления охраны здоровья, "один из пострадавших - 45-летний мужчина, получил ожоги около 95% поверхности тела и ожоги дыхательных путей, у второго пострадавшего - 40-летнего мужчины - ожог дыхательных путей и ожоги порядка 65% поверхности тела. Состояние обоих крайне тяжелое, можно сказать, критическое".

Третий сотрудник ЗАЗа, пострадавший в результате пожара, - 23-летний мужчина, по данным Запорожского горздравуправления, получил ожоги 20% тела и ожег дыхательных путей.

По данным запорожских СМИ, на месте происшествия медики также оказывали помощь женщине, у которой случилась истерика.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 утра на территории цеха ЗАО "ЗАЗ" площадью 300 кв. м произошел пожар, в результате которого пострадали трое сотрудников предприятия. Следствием пожара стало также перекрытие в Запорожье Набережной магистрали - одной из двух автодорог города, проходящих через всю его левобережную часть.