Почему обесценивается гривня

Гривня обесценивается, поскольку существуют проблемы с возвращением кредитов рефинансирования. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал координатор экономических программ Школы политической аналитики при Национальном университете «Киево-Могилянская Академия» Сергей КИСЕЛЕВ.

«За первый период финансового кризиса - то есть с сентября по декабрь 2008 г. Национальный банк Украины предоставил коммерческим банкам кредитов рефинансирования на общую сумму 111,5 млрд. грн. - поясняет эксперт. - Две трети этой суммы - это не овернайт, а именно долгосрочные кредиты рефинансирования. А согласно п.2 Положения Нацбанка «О регулировании Национальным банком ликвидности банков Украины» (утверждено постановлением НБУ №378 от 26.09.2006 г.), которое действовало вплоть до апреля этого года, максимальный срок рефинансирования коммерческих банков на тот момент составлял 365 дней (с апреля этот срок ограничен 90 днями)».

То есть, поясняет С.КИСЕЛЕВ, срок многих кредитов рефинансирования, а среди них и скандально известные 7,1 млрд. грн. для банка «Надра», составлял именно один год. Соответственно, постепенно наступает срок возвращения кредитов рефинансирования. А их возвращение, да еще и под 15-17% годовых, которые действовали минувшей осенью, является достаточно проблематичным. «Понимая это, Нацбанк, во-первых, пытается продлить срок возвращения кредитов рефинансирования еще на 4 года. Во-вторых, пытается уменьшить ставку по таким кредитам до 12%. И, в-третьих, я не могу этого исключать, снижает курс гривни для того, чтобы банкам, имеющим валютные средства, было легче вернуть кредиты рефинансирования», - считает С.КИСЕЛЕВ.

«В то же время, пытаясь решить одну проблему, Нацбанк создает множество других - в т.ч. и для коммерческих банков, - говорит эксперт. - Во-первых, резкий рост курса доллара и евро может снова усилить рост доли и объемов проблемных кредитов. Резкая девальвация гривни - это путь к банкротству многих заемщиков. Во-вторых, вспомним о внешнем долге коммерческих банков - по состоянию на апрель 2009 г. он составлял 37,6 млрд. долларов, и это составляло больше трети валового внешнего долга страны. Сейчас эти долги постепенно гасятся. Но девальвация гривни осложнит этот процесс. В-третьих, резкая девальвация гривни может, как это произошло минувшей осенью или осенью 2004 г., «подкосить» доверие населения к банковскому сектору в целом. И ту позитивную тенденцию возвращения депозитов граждан в банковский сектор, которая наблюдалась последние четыре месяца, эти действия Нацбанка могут свести на нет».

Экономист подчеркнул, что такие действия Нацбанка вредят экономике в целом. "Первое – резкая девальвация гривни ведет к подорожанию импорта, а, следовательно, - стимулирует инфляцию. Второе – девальвация сокращает импорт и, хотя это улучшает наше внешнеторговое сальдо, это с другой стороны создает проблемы для наполнения бюджета. Ведь с импорта платится НДС, и около 60% поступлений от НДС в прошлом году – это поступления от импортного НДС. Третье – это ухудшает материальное состояние многих украинских семей, которые имеют кредиты, номинированные в иностранной валюте. А сейчас общий объем кредитов в иностранной валюте, предоставленных населению, по официальному курсу НБУ, составляет 183 млрд. грн.", - напоминает С.КИСЕЛЕВ.