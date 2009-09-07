Милиция Крыма решила выдворить гражданина США

Главное управление Министерства внутренних дел в Крыму приняло решение о выдворении из Украины гражданина США Сергея КОЛЛЕТТИ, который, по данным правоохранительных органов, является одним из лидеров организованной преступной группировки «Сейлем».

«Гражданин США КОЛЛЕТТИ более известен в Крыму как один из лидеров криминальной группировки «Сейлем» Сергей КРЮКОВ», - сообщили УНИАН в пресс-службе милиции автономии.

Милиция вынесла постановление о выдворении С.КОЛЛЕТТИ из Украины и запрете въезда на территорию государства сроком на пять лет.

По данным пресс-службы крымского главка милиции, С.КОЛЛЕТТИ имеет паспорт гражданина США Р 037842909, выданный властями Лос-Анжелеса в июне 2001 года.

Напомним, в 1990-х годах ряд ОПГ, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на Крымском полуострове.