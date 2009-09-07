Погода на завтра

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, в южной части до 18°, в западных областях местами 5-8° тепла; днем 19-24°, на юге и востоке до 27°, в Карпатах 10-15°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области во вторник осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 21-23°.