Ющенко хочет перекроить бюджет-2007 с самого начала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своих предложениях к Закону “О Государственном бюджете Украины на 2007 год” предлагает Верховной Раде пересчитать размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты на 2007 г.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом идет речь в предложениях главы государства к закону о госбюджете-2007.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что принятый Верховной Радой Украины 6 декабря 2006 года Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» не может быть подписан, в частности, из-за того, что статьей 62 Закона, поступившего на подпись, предлагается утвердить на 2007 год прожиточный минимум, в частности, для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2007 года – 380 гривен, с 1 апреля 2007 года – 387 гривен, с 1 октября 2007 года – 395 гривен.

По предыдущим же расчетам размер прожиточного минимума для этой социальной группы на 1 октября 2006 года составлял 381 гривню, на 1 ноября – почти 391 гривню, а прогнозный показатель на 1 января 2007 года составляет 406,6 гривни.

Учитывая, что за статьей 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то определение с 1 января 2007 года предлагаемого размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, приведет к недополучению каждым пенсионером, которому назначенна минимальная пенсия, ежемесячно 26,6 гривни, с чем согласиться нельзя.

Кроме того, следует отметить, что от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, зависят пенсии почти 12 млн. пенсионеров. От указанного показателя зависит и размер государственной социальной помощи незащищенным слоям населения (помощь инвалидам с детства, детям-инвалидам, по уходу за ребенком, помощь одиноким матерям, помощь на детей, находящихся на попечении или опеке, помощь на захоронение и тому подобное).

Учитывая это, вызывает возражение и статья 97 рассматриваемого Закона, которой предлагается с 1 января 2007 года не устанавливать ограничения максимального размера пенсии для единственной категории пенсионеров – народных депутатов Украины.

Статьей 76 Закона предусмотрено установить с 1 января 2007 года размер минимальной заработной платы 400 гривен в месяц, с 1 июля 2007 года – 420 гривен, с 1 декабря 2007 года – 450 гривен.

Таким образом, если в 2005 году рост размера минимальной заработной платы составлял 40 процентов, в 2006 году – 20 процентов, то в 2007 году он запланирован всего на уровне 12,5 процента.

Такое резкое замедление темпов роста размера минимальной заработной платы негативно отразится на условиях оплаты работников абсолютного большинства предприятий в Украине, поскольку тарифные ставки их работников, согласно отраслевым договорам и коллективным договорам, устанавливаются в зависимости от размера минимальной заработной платы.

Учитывая прогнозируемый уровень инфляции в 2007 году (по прогнозам независимых украинских и международных экспертов он будет составлять около 11 процентов), а также рост налоговой нагрузки на доходы физических лиц, в Украине впервые за последние годы может произойти реальное падение размера минимальной заработной платы, который является базой для расчета заработной платы около 10 млн. работающих граждан, в частности работников бюджетной сферы – врачей, учителей, научных работников, работников культуры.

Исходя из приведенного, считал бы необходимым еще раз произвести расчеты размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы на 2007 год и связанных с этими показателями расходных статей Государственного бюджета Украины на 2007 год и по их результатам внести соответствующие коррективы в Закон.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером Президент Украины В.ЮЩЕНКО, в соответствии со частью второй статьи 94 Конституции Украины, возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».