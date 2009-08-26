Коломойский дал Григоришину карт-бланш на покупку акций

Совладелец группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ не планирует принимать участие в приватизационных конкурсах по продаже блокирующих пакетов облэнерго из-за их завышенной цены. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде» , опубликованном сегодня.

«Сейчас – нет, потому что стартовая цена завышенная», – отметил И.КОЛОМОЙСКИЙ.

При этом он добавил, что в покупке выставленного на аукцион блокирующего госпакета «Черниговоблэнерго» он принимал участие на паритетных началах вместе российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

«Там возникла такая ситуация: в связи с нашими непростыми отношениями с Константином Ивановичем мы так решили, что всем процессом покупки акций у нас полностью руководит ГРИГОРИШИН. Я ему в этом дал полный карт-бланш и сказал, что все, что ты сделаешь, я заранее признаю: за сколько купишь, столько и будет – я дам половину», – сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Он также отметил, что блокирующий пакет акций «Львовоблэнерго» был приобретен украинским бизнесменом Григорием СУРКИСОМ. «Поэтому то, что Львов ("Львовоблэнерго" – УНИАН) купил СУРКИС, а не ГРИГОРИШИН – я думаю, произошла какая-то техническая накладка. Может, ГРИГОРИШИН не ожидал, что СУРКИС купит, не знаю», – сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля т.г. компания «ТЕКТ-Трейд», входящая в группу компаний "ТЕКТ", приобрела 26,98% госпакета акций энергопоставляющей компании «Львовоблэнерго» (Львов) за 197 млн. 852 тыс. 72 грн. Стартовая цена объекта составляла 171 млн. 681 тыс. 346,72 грн.

14 мая в ходе аукционных торгов на Киевской международной фондовой бирже инвестиционная компания «Он-лайн Капитал» приобрела 25% госпакета акций ОАО «Черниговоблэнерго» за 223 млн. 423 тыс. грн. Стартовая цена объекта составляла 119 млн. 19 тыс. грн.

В то же время, неоднократно объявленные Фондом госимущества аукционы по продаже блокирующих госпакетов «Полтаваоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго» и «Сумыоблэнерго» постоянно переносятся из-за отсутствия потенциальных покупателей.