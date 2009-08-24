Архиепископ Маркс получит приз за свою книгу "Капитал"

Книга католического архиепископа Мюнхена и Фрейзинга Рейнхарда Маркса "Капитал" признана лучшей в Германии в категории экономической литературы, сообщило в воскресенье агентство KAI.

Книга объемом 320 страниц была опубликована в ноябре 2008 года. Архиепископ Рейнхард Маркс сознательно назвал ее точно так же, как его знаменитый однофамилец Карл свой фундаментальный экономический труд.

В "Капитале" Рейнхард Маркс предостерегает читателей перед опасностями и угрозами "примитивного капитализма" и призывает обратить серьезное внимание на социальное учение Католической Церкви, которое построено на принципе общего блага.

Анализируя проблемы современной мировой экономики - растущий долг третьего мира развитым странам, распространяющуюся нищету, кризис - католический иерарх выступает с резкой критикой "диких финансовых спекуляций" и "заоблачных бонусов для топ-менеджеров крупнейших компаний".

Архиепископ Рейнхард Маркс до 2007 был епископом Трира - родного города Карла Маркса. В Конференции католических епископов Германии автор нового "Капитала" возглавляет комиссию по вопросам социальной политики.

Премьер земли Бавария вручит награду архиепископу Марксу во время торжественной церемонии в Мюнхене 24 ноября. Лауреатом в категории политической литературы объявлен экс-президент Германии Рихард фон Вайцзеккер.

РИА "Новости"