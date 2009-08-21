В Киеве готовятся к грандиозному концерту
08:59, 21 августа 2009Общество
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Сегодня в восемь вечера
Классическая музыка для молодежи: в Киеве готовятся к грандиозному концерту на Софийской площади
Выступит самый известный за рубежом украинский исполнитель Алексей Ботвинов.
Он - родом из Одессы, живет в Цюрихе. И в настоящее время взялся заинтересовать украинскую молодежь произведениями Моцарта, Баха и Рахманинова. Бесплатный чудо-концерт должен поразить современными видеоинсталляциями. Такой же в мае с аншлагом прошел в Одессе. Сегодня же в восемь вечера классическую музыку можно будет послушать и у стен Святой Софии.
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