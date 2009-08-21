Классическая музыка для молодежи: в Киеве готовятся к грандиозному концерту на Софийской площади

Выступит самый известный за рубежом украинский исполнитель Алексей Ботвинов.

Он - родом из Одессы, живет в Цюрихе. И в настоящее время взялся заинтересовать украинскую молодежь произведениями Моцарта, Баха и Рахманинова. Бесплатный чудо-концерт должен поразить современными видеоинсталляциями. Такой же в мае с аншлагом прошел в Одессе. Сегодня же в восемь вечера классическую музыку можно будет послушать и у стен Святой Софии.

ICTV