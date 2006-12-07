Бойко соблазнял американцев четырьмя китами энергетической политики

Построение крепкой, надежной энергетической экономики, которая обеспечит поставки ресурсов с Востока потребителям на Западе, является основой стратегической политики Украины, заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО на Украинском бизнесовом форуме в Нью-Йорке (США).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго Украины, в своем докладе, который министр сделал для американских инвесторов, он выделил четыре ключевые позиции, на которых базируется энергетическая стратегия Украины:

- преданность Украины углублению общего сотрудничества с ЕС, включая энергетическую сферу;

- концентрация на создании современного энергетического сектора в Украине;

- поддержка крепких отношений с Российской Федерацией;

- построение настоящего стратегического энергетического партнерства с США, что принесет существенные выгоды обеим сторонам.

Министр сообщил, что в этом контексте Украина проводит экономические реформы, которые обеспечат совместимость отечественной и европейской экономических систем, модернизирует промышленность и укрепляет долгосрочные партнерские отношения с Россией, Причерноморскими и Прикаспийскими странами, энергетические поставки которых являются ключевыми для обеспечения глобального энергетического баланса.

«Создание прозрачной, гибкой и эффективной среды для инвестиций и расширения бизнеса также является ключевым элементом нашей стратегии», - отметил Ю.БОЙКО.

Останавливаясь на сотрудничестве с ЕС, он сообщил, что диверсификация поставок углеводородов в Украину и создание маршрутов транзита энергоресурсов в Европу через территорию Украины являются приоритетными заданиями.

«В этом контексте большое значение имеет развитие проекта трубопровода Одесса-Броды-Плоцк. Также мы должны синхронизировать работу украинской и европейской электроэнергетических систем», - сказал Ю.БОЙКО.

Относительно модернизации энергетического сектора, он отметил, что, согласно энергетической стратегии Украины, потребление энергии будет уменьшено на 50%, в то время, как ВВП вырастет втрое.

«В течение следующих нескольких лет мы хотим снизить потребление газа на 30% в металлургии и на 20% в химической промышленности», - сообщил он.

По словам Ю.БОЙКА, до 2030 года планируется снизить энергозависимость Украины от импортированных энергоносителей до 12%.

Комментируя отношения с РФ, министр отметил, что в октябре этого года с Россией были достигнуты важные и взаимоприемлемые договоренности в нефтегазовой, электроэнергетической и ядерной сферах.

«Мы недавно подписали соглашения, которые определяют условия поставок газа в 2007 году и обеспечивают увеличение объемов транзита российской нефти территорией Украины», - сообщил Ю.БОЙКО.

Относительно украинско-американского сотрудничества, министр отметил, что Украина заинтересована в привлечении американских партнеров к Евразийскому нефтетранспортному проекту.

«Этот стратегический коридор базируется на идее транспортировки казахской нефти в Европу через трубопровод Одесса-Броды-Плоцк», - сказал Ю.БОЙКО.