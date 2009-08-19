Часть кредитов банки давали едва ли не под честное слово?

Эксперт отмечает, что банки-кредиторы не заинтересованы в том, чтобы реальное состояние дел их крупных должников стало достоянием общественности.

В частности, в комментарии УНИАН аналитик Центра исследований корпоративных отношений Дмитрий ДЕШИН отметил: «То, что банки-кредиторы не заинтересованы в том, чтобы реальное состояние дел их крупных должников стало достоянием общественности, – это нормальная практика бизнеса. С одной стороны, хорошим тоном считается соблюдение банковскими служащими принципа неразглашения сведений о своих клиентах. С другой стороны, банкиры понимают, что в нынешних условиях возможное банкротство клиентов может привести к ухудшению платежеспособности самого финансового учреждения».

Комментируя информацию о том, что украинские банкиры подтвердили финансовую устойчивость корпорации «Логос», Д.ДЕШИН подчеркнул, что «выводы о платежеспособности компании можно сделать лишь в результате аудиторской проверки, а не на основании заявления регионального отделения некого, пусть и весьма уважаемого, банка, причем отделения днепропетровского – не исключено, что заангажированного». Он напомнил, что «о неплатежеспособности компании «Логос» и ее владельца – днепропетровского бизнесмена Валерия ШАМОТИЯ - на прошлой неделе заявил директор винно-коньячного завода «Таврия» (входит в принадлежащий «Логосу» Первый национальный винодельческий холдинг) Александр СИДОРЕНКО». Также Д.ДЕШИН привел информацию СМИ, что «по инициативе владельца корпорации «Логос» В.ШАМОТИЯ под активы коньячного завода были привлечены миллионные кредиты у четырех банков».

По словам аналитика, разумеется, банкиры не хотят терять лицо и признаваться, что в период бурного роста финансового рынка выдавали некоторым клиентам сомнительные с точки зрения обеспеченности кредиты. «Однако любой вероятный дефолт крупной компании неизбежно приведет к разбирательствам, в ходе которых выяснится, кто из банкиров и зачем раздавал привлеченные от клиентов средства едва ли не под честное слово заемщика», - сказал Д.ДЕШИН.

По мнению эксперта, появившиеся в СМИ заявления такого рода должны привлечь внимание не только партнеров компании, но и вкладчиков тех банков, которые кредитовали корпорацию «Логос».

«С моей точки зрения, это похоже на оправдание для кредиторов компании, ведь руководство «Логоса» признало наличие многомиллионных долгов. Но если у корпорации такое стабильное финансовое положение, как утверждают в интервью ее руководители, то может стоить взять еще кредит и рассчитаться по долгам», - считает Д.ДЕШИН.

Справка УНИАН. Корпорация «Логос» создана в 1995 г. В ее состав входят: девелоперская компания «Логос-Инвест», компании «Логос-Спорт», «Логос-Стиль», спортивно-развлекательный комплекс «Бартоломео» и оздоровительный центр «Цунами» в Днепропетровске, автосалон «Меркурий» и Первый национальный винодельческий холдинг, который включает в себя ОАО «АПФ «Таврия», Инкерманский завод марочных вин, а также завод-совхоз «Качинский», агрофирму «Черноморец» и завод-совхоз им. Полины Осипенко. Владеет компанией днепропетровский бизнесмен В.ШАМОТИЙ.