Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,28 грн./долл., продают – по 8,35 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился, по сравнению с 18 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,33 грн./долл., по продаже – 8,32-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 18 августа, и составляет сегодня 11,67 грн./евро, продажи – понизился на 0,4%, до 11,85 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,80 грн./евро, по продаже – в пределах 11,78-12,00 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 18 августа немного повысился и составляет в среднем 0,2432/0,2595 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,256 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,27 грн./долл., продажи – 8,35 грн./долл., курс покупки/продажи незначительно понизился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,30 грн./долл., по продаже – 8,32-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева без изменений со вчерашнего дня – 11,66/11,84 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,72 грн./евро, по продаже – в пределах 11,78-12,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 18 августа повысился на 0,7% и составляет в среднем 0,2403 грн./рубль, курс продажи – без изменений - 0,2601 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,251 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,27 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,20/8,38 грн., евро – 11,55/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 11,40/12,00 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,25/8,35 грн., евро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,247/0,259 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 19 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8296, к евро – 11,040519, к российскому рублю – 0,2453.