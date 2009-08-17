Милиция отказала в возбуждении дела против Куницына

Севастопольская милиция по итогам проверки заявления председателя городского совета Валерия САРАТОВА о якобы готовящемся на него покушении, «заказчиком» которого является председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, отказала в возбуждении уголовного дела «за отсутствием события преступления».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам С.КУНИЦЫН на сегодняшнем аппаратном совещании, продемонстрировав при этом присутствующим постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Документ датирован 6 августа 2009 года, но в адрес председателя горадминистрации поступил только после соответствующего запроса 14 августа.

В постановлении, в частности, говорится: «В возбуждении уголовного дела в отношении гражданина КУНИЦЫНА С.В., а также других неустановленных лиц по ст. 15 – 115 УК Украины по факту покушения на убийство гр.САРАТОВА В.В. отказать за отсутствием события преступления».

Кроме того, как указывается в постановлении, «проведенной проверкой было установлено, что 27.07.2009 к САРАТОВУ В.В. в его кабинет в Севастопольском городском совете пришел его знакомый Г. и сказал, что он, находясь в аэропорту г.Симферополя, услышал разговор между двумя мужчинами (далее в документе указывается, что допрошенный никакого отношения к военной контрразведке никогда не имел, а указанные им мужчины - два таксиста - УНИАН), которые между собой говорили о том, что КУНИЦЫН С.В. якобы готовит покушение на убийство САРАТОВА В.В. Информацию о готовящемся покушении САРАТОВ В.В воспринял как реальную, так как считал Г. серьезным человеком, бывшим сотрудником военной контрразведки».

«Проанализировав данные, собранные в ходе проверки заявления САРАТОВА В.В., можно прийти к выводу, что сами пояснения САРАТОВА В.В. и гражданина Г. являются непоследовательными, не основанными на деянии, которое должно находиться в непосредственной связи с самим совершением преступления и быть прямо на совершение его направлено, входить в состав законных признаков преступления», - отмечается в документе.

С.КУНИЦЫН также сообщил, что подает иск о защите чести и достоинства. «Выставляю господину САРАТОВУ сумму – 1 миллион гривен. Эти деньги, все до копейки, передам на строительство духовного православного центра», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Управление МВД Украины в городе Севастополе информировало, что 27 июля В.САРАТОВ подал заявление о готовящемся на него покушении.

Как отметили в милиции, в заявлении председателя Севастопольского горсовета сообщается, что ему из нескольких источников стало известно о подготовке покушения на его жизнь. Заказчиком, по мнению В.САРАТОВА, является один из высокопоставленных чиновников в Севастополе, в заявлении он указывает фамилию этого чиновника, отметили в милиции.