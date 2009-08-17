В Киеве слегка подешевела аренда квартир

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 10 по 16 августа т.г. снизилась на 0,49% (2 долл.) – до 437 долл. США за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 437 долл., 2-комнатных – на 5 долл. – до 619 долл., 3-комнатных – на 4 долл. – до 746 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 342 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл., до 603 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл., до 748 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 266 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл., до 339 долл., 3-комнатных – снизилась на 4 долл., до 528 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 283 долл., 2-комнатных – снизилась на 2 долл., до 365 долл., 3-комнатных – снизилась на 4 долл., до 512 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 242 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл., до 359 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл., до 457 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 273 долл., 2-комнатных – снизилась на 2 долл., до 401 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл., до 463 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 300 долл., 2-комнатных – стабилизировалась на уровне 410 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл., до 458 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 283 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл., до 375 долл., 3-комнатных – на 3 долл., до 458 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 270 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 378 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл., до 453 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 263 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 345 долл., 3-комнатных – на 1 долл., до 472 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, Печерском – 13%, Дарницком – 12%, Оболонском – 9%, Днепровском – 9%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 8%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в июле т.г. выросла на 3,29% (14 долл.) – до 440 долл. за квартиру в месяц; за апрель-июнь т.г. снизилась на 8,93% (42 долл.) – до 426 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79% или 368 долл. – до 607 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.