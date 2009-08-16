ЧП под Донецком: МЧС ждет, пока вся пиротехника взорвется

Причину взрыва, который произошел сегодня на пиротехнических складах под Донецком «пока назвать трудно», заявляют в Главном управлении МЧС Украины в Донецкой области.

Как сообщила по телефону корреспонденту УНИАН руководитель Центра пропаганды ГУ МЧС Инна СЕДОВА, «пока трудно назвать даже предварительную причину, тут рассматриваются абсолютно все версии».

Она отметила, что сейчас на месте ЧП «локальные очаги потушены, здесь ждут, пока вся пиротехника взорвется, выйдет из строя», тогда бойцы МЧС смогут зайти на территорию складов и все выяснить непосредственно на месте.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано около 30 человек управления МЧС и 9 единиц спецтехники.

По словам И.СЕДОВОЙ, присутствующие сейчас на месте событий руководители облуправления МЧС подтверждают, что «пока нет информации ни о жертвах, ни о пострадавших, потому что на территорию складов зайти пока невозможно, петарды продолжают стрелять».

«Поблизости жилья, Слава Богу, нет, есть только дачный поселок, но подступы к нему защищены, чтобы туда попало пламя», - заключила И. СЕДОВА.