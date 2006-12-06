ПриватБанк передаст часть прибыли в помощь онкобольным детям

ПриватБанк совместно с Благотворительным Фондом "Надеюсь и верю!" начинает новую благотворительную акцию - "Врятуй життя!" - целью которой является передача средств в помощь детям, больным раком.

Суть акции, которая началась 1-го декабря, в следующем: каждый раз, когда кто-либо из клиентов будет расплачиваться в торгово-сервисной сети пластиковой картой ПриватБанка, ПриватБанк будет перечислять на благотворительный счет 10 копеек из своей прибыли. По ожиданиям банкиров, в результате акции им удастся передать Благотворительному Фонду порядка 200-300 тысяч гривень.

"10 копеек с каждой транзакции - цифра, незначительная только на первый взгляд. Но если посчитать, что в среднем в течение месяца по картам ПриватБанка совершается около миллиона транзакций, а акция будет длиться на протяжении двух месяцев, - декабрь 2006-январь 2007, - то простым умножением получится сумма довольно ощутимая. Мы уверены, на наш призыв откликнуться абсолютно все наши клиенты, в стороне не останется никто, - говорит Александр Дубилет. - По итогам акции мы планируем перечислить на счет Фонда не менее двухсот тысяч гривень, а с помощью наших клиентов эта сумма может стать намного, намного больше".

По словам Александр Дубилета, такая схема проведения акции была придумана для того, чтобы привлечь к решению проблемы детей, больных раком, как можно больше людей: "Мы хотим, чтобы об этой проблеме задумался каждый человек, чтобы никто не оставался в стороне, - говорит банкир. - Каждую неделю в Украине умирает 10 детей с онкологическими заболеваниями. Вылечить удается только 50% больных малышей. Но эти страшные цифры могут стать другими, если каждый воспримет эту проблему как свою. По мнению медиков, можно успеть спасти четырех из десяти больных детей, а процент детей, победивших страшную болезнь, мог бы вырасти до 70-ти. Но все это - при условии обеспечения лечения дорогостоящими препаратами, что могут позволить себе далеко не все семьи и не все клиники."

"Каждый раз, когда вы будете стоять в магазине и решать - расплатиться вам наличными или картой, подумайте о том, что чем больше раз вы воспользуетесь своим "пластиковым кошельком", тем больше денег со своей прибыли сможет перечислить банк в пользу больных детей, и тем больше детских жизней нам удастся спасти", - говорит исполнительный директор Фонда "Надеюсь и верю" Владислав Касаткин.

Еще один способ помочь онкобольным детям, предложенный банкирами, - это перечисление пожертвований на счет Фонда "Надеюсь и верю" со своей пластиковой карты в любом банкомате ПриватБанка. Сбор пожертвований через банкоматную сеть продолжается еще с мая этого года, и за этот период клиентами банка в пользу больных детей было пожертвовано более 100 тысяч гривень.

Эти средства были переданы как отдельным семьям, столкнувшимся со страшной бедой, которую нельзя преодолеть в одиночку, так и различным клиникам и медицинским центрам, борющимся за спасение маленьких жизней. Двадцать семей из различных уголков Украины благодаря клиентам ПриватБанка получили существенную материальную поддержку. Более тысячи необходимых для лечения детей оригинальных линий для инфузионных насосов (системы FMS) было передано в детское отделение Киевского Института онкологии, отделение онкогематологии Детской областной больницы Одессы, детское отделение онкогематологии Луганска и детское отделение онкогематологии Днепропетровска. Детское отделение онкогематологии Областной детской клинической больницы Киева благодаря благотворительным взносам смогло приобрести столь необходимый больным изотонический раствор, а Украинская детская специализированная больница "ОХМАТДЕТ" - так называемые сэты (приборы, предназначенные для получения тромбоконцентрата) для родителей детей, проходящих лечение.

За все время акции пожертвования через банкоматы и отделения ПриватБанка совершили около шести тысяч человек. Совершить пожертвования также можно в любом отделении ПриватБанка (МФО 300 711, свидетельство № 33777790), перечислив деньги на р/с 26002052702047, получатель - Благотворительный Фонд "Надеюсь и верю". "Каждому из совершивших доброе дело оно непременно вернется сторицей, - уверен председатель правления Благотворительного фонда "Надеюсь и верю" Сергей Оренчак. - Мы благодарны каждому, кто совершил благотворительный взнос. Пусть даже это сумма, кажущаяся вам крохотной, всего несколько гривень, - все равно, поверьте, эти деньги капелька по капельке соберутся в один огромный океан человеческой доброты, великодушия, щедрости".