Корабли-участники Blackseafor прибыли в порт Севастополя

Корабли-участники очередной активации оперативного соединения Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR сегодня утром зашли с дружеским визитом в порт Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, во время четырехдневной стоянки в порту экипажи кораблей проведут мероприятия базовой подготовки, тренировки по связи, осуществят протокольные визиты к руководству Севастопольской горгосадминистрации, командующему Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины адмиралу Игорю ТЕНЮХУ, посетят культурные и исторические места города.

Сегодня во второй половине дня командование BLACKSEAFOR проведет пресс-конференцию на борту флагманского корабля нынешней активации - фрегата «Смели» (ВМС Болгарии).

Визит соединения BLACKSEAFOR в Севастополь будет продолжаться до 18 августа.