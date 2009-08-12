Украинец устроил пьяную драку на борту лайнера “Люфтганзы”

В аэропорту Франкфурта-на-Майне задержали украинца, который хулиганил на борту лайнера авиакомпании «Люфтганза», сообщает «Немецкая волна».

Инцидент произошел в субботу, 8 августа. 27-летний украинский моряк Александр, фамилия которого не разглашается, очевидно, был под хмельком и начал дебоширить на борту самолета «Люфтганзы», следовавшего из Сан-Паулу во Франкфурт-на-Майне, говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря авиакомпании, "нетрезвый украинский моряк начал хулиганить и мешать другим пассажирам на борту нашего самолета LH507. Командир корабля не исключил вынужденной посадки, о чем проинформировали гражданина Украины. После этого произошла драка между пьяным моряком и, очевидно, его коллегами – тоже моряками. Очевидно, они не хотели вынужденной задержки. После этого мужчину связали и передали полиции во Франкфурте».

В аэропорту Франкфурта украинца встретила федеральная полиция (пограничники), которую еще во время полета вызвал командир корабля. Пресс-секретарь полиции сказал, что украинец не оказывал сопротивления. Полицейские были удивлены, когда увидели его с кровоподтёками под глазами. Он также жаловался на головную боль. В таком состоянии украинца отправили в клинику во Франкфурте, где он провел ночь под надзором полиции. Подозрение врачей о переломе основы черепа не подтвердилось, и на следующий день украинский моряк вылетел в Киев. На него заведено дело за административное правонарушение. Ему угрожает штраф.

По словам пресс-секретаря «Люфтганзы», украинец уже во время посадки в Бразилии был под хмельком. На вопрос, почему его тогда пропустили в самолет, а не остановили, как это было сделано во время инцидента с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО в мае, представитель авиакомпании ответил: «Очевидно, он не казался таким пьяным, как тогда украинский министр внутренних дел, и так попал на борт».