Макуха отдувался в США за ограничение экспорта украинского зерна

Министр экономики Украины Владимир МАКУХА в рамках визита украинской делегации в США объяснил американской стороне причины ограничения экспорта украинского зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, в конце первого дня пребывания в США В.МАКУХА сообщил журналистам, что состоялись переговоры на уровне Министерства экономики Украины и Офиса торгового представителя США, во время которых вопрос ограничения экспорта украинского зерна также поднимался.

В.МАКУХА объяснил это тем, что американская сторона получает определенные жалобы со стороны местных компаний, которые занимаются экспортом украинского зерна. “Причем в основном они почему-то считают, что сложившаяся ситуация возникла из-за того, что правительство якобы хочет таким образом сбить цену на зерно и воспользоваться этим, чтобы это зерно купить”, - отметил министр.

При этом он добавил, что украинская сторона предоставила абсолютно исчерпывающие и абсолютно полные ответы и разъяснения, свидетельствующие о том, что сегодня ситуация заключается не в том, чтобы сбить цены на зерно, а в том, что, согласно балансам и проверкам, которые были проведены целым рядом министерств и ведомств, имеющегося зерна недостаточно, чтобы осуществлять экспорт в тех объемах, которые запланированы экспортерами. И именно поэтому, подчеркнул В.МАКУХА, были введены эти ограничения.

На вопрос, удовлетворили ли американцев такие объяснения, В.МАКУХА отметил: “Они приняли это к сведению”.

О размере расширенной квоты, которая будет определена правительством на экспорт зерна, министр пообещал рассказать по возвращению в Киев.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением от 28 сентября в 2006 г. №1364 ввел лицензирование экспорта зерна.

11 октября правительство приняло постановление о квотировании экспорта зерновых. До 31 декабря 2006 г. экспортные квоты установлены в объеме: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 400 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 100 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

В интервью газете “Дело” от 23 ноября посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР, комментируя запланированный визит В.ЯНУКОВИЧА в США, сказал, что американцы обеспокоены введением Украиной ограничений на экспорт зерна, и если эта проблема так и не решится до декабря, ей будет уделено особенное внимание

28 ноября министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сообщил, что Кабмин намерен рассмотреть новые квоты на экспорт зерна из Украины до конца текущего маркетингового года (30 июня 2007 года). Он уточнил, что проект постановления правительства допускает установить квоты на экспорт в объеме 2,2 млн. тонн зерна, в частности, 1,3 млн. тонн ячменя, 1 млн. тонн кукурузы и 500 тыс. тонн пшеницы. Ранее МинАП предложило установить до 30 июня 2007 года дополнительную квоту на экспорт зерновых в объеме 2,2 млн. тонн.

28 ноября, на первом съезде сельскохозяйственных товаропроизводителей, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что правительство планирует в ближайшее время отменить квотирование экспорта зерна.

По данным таможни, экспорт зерновых из Украины, по состоянию на 21 ноября с.г., составил 4,9 млн. тонн (в 2005 году - 2,5 млн. тонн). В частности, экспортировано 2,7 млн. тонн ячменя, 2,1 млн. тонн пшеницы и 163 тыс. тонн кукурузы.

29 ноября премьер поручил Министерству аграрной политики определить дополнительные размеры квот на экспорт зерна в 2006-2007 маркетинговом году.