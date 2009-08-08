Украинские моряки примут участие в праздновании Дня ВМС Болгарии

8-10 августа делегация украинского флота во главе с командующим Военно-Морских сил Украины адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ осуществит визит в г. Варна (Болгария), во время которого украинские моряки примут участие в праздновании 130-й годовщины ВМС Болгарии.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины.

Также украинские военные моряки примут участие в церемонии передачи командования оперативным международным соединением BLACKSEAFOR от украинской болгарской стороне.

Кроме того, по данным пресс-центра, представители ВМС Украины во время посещения Военно-Морской академии ВМС Болгарии им. Вапцарова встретятся с руководством высшего военно-учебного заведения, обсудят проблемные вопросы организации и модернизации системы подготовки офицерских кадров для флота, обменяются опытом внедрения и усовершенствования образовательных технологий и методики преподавания в сфере военного образования, ознакомятся с учебно-материальной базой академии.