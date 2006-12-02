В запорожской исправительной колонии разоблачили взяточника

Прокуратурой Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении офицера внутренней службы Беленьковской исправительной колонии.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, поводом для возбуждения дела стало то, что офицер получил от матери одного из осужденных (иностранной подданной) две взятки на общую сумму в 3 тыс. грн.

"Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками Запорожского облуправления по борьбе с экономической преступностью. Сотрудники милиции так же установили, что за эти деньги офицер должен был обеспечить перевод сына взяткодательницы на участок социальной реабилитации, где режим значительно мягче, чем в колонии в целом", - сообщили в ЦОС.

На данный момент собранные правоохранителями материалы переданы в прокуратуру Запорожской области. Действия военнослужащего внутренней службы квалифицированы как преступление, предусмотренное ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки".

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.