Киев зимой будут посыпать не солью, а спецреагентами

Этой зимой в Киеве 25% территорий, прилегающих к тротуарам и скверам, будут посыпать при гололедице вместо соли специальными реагентами, не вредными для зеленых насаждений.

Об этом УНИАН сообщил советник Киевского городского председателя Игорь ДОБРУЦКИЙ, комментируя состояние высаженных недавно на центральной улице города Крещатике деревьев, на части которых листья уже полностью пожелтело, несмотря на то, что сейчас середина лета.

По словам И.ДОБРУЦКОГО, деревья можно спасти, и для этого в ближайшее время работники КП “Киевзеленстрой” начнут специальные работы.

“Киевавтодор” перестарался с количеством соли зимой. Сейчас единственное спасение - вокруг деревьев поменять верхний слой почвы и больше полить, чтобы уменьшить концентрацию”, - объяснил И.ДОБРУЦКИЙ состояние отдельных деревьев, которые высажены на четной стороне Крещатика.

“Реанимировать их можно будет. Это большое содержание концентрации именно хлористого натрия”, - заверил он.

При этом он добавил: “Но мы уже на следующий год не будем иметь этой проблемы, потому что программа “техническая соль” подписана городским председателем, и из 25 млн. кв.м дорог и тротуаров, которые посыпали технической солью, теперь 7 млн. кв.м будет посыпаться специальными другими реагентами. То есть, территорию ближе к тротуарам и скверам теперь будут посыпать не технической солью, а другими реагентами, которые сделаны на основе минеральных удобрений и которые не разрушают структуру корневой системы”.

Согласно информации И.ДОБРУЦКОГО, реагент дороже соли в 3-4 раза. “Из-за этого сложно было на него перейти, но если представить, сколько мы теряем растений, то стоит перейти”, - отметил он.

Как подчеркнул И.ДОБРУЦКИЙ, “с этой зимы поручение будет работать”, и 25% всех площадей покрытия в столице будут обрабатывать уже не солью.

Кроме того, по словам советника, в городе готовится новая программа для обеспечения полива растений. Именно из-за недостаточной влажности почвы, отметил И.ДОБРУЦКИЙ, пожелтели листья, например на каштанах, растущих на противоположной стороне Крещатика напротив мэрии.

“Для этого у нас есть ответ: программа “Полив киевских растений”, поддержанная городским председателем. Сейчас мы будем разрабатывать проект, как должен выглядеть полив киевских растений, потому что техмашин, которые у нас есть для полива, совершенно недостаточно, и нужна специализированная оросительная система”, - проинформировал И.ДОБРУЦКИЙ.