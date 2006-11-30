Украинцы слишком много зарабатывают

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает, что неадекватный рост доходов населения по сравнению с ростом экономики страны привел к негативным последствиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на встрече представителей крупного бизнеса с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Абсолютно неправильная политика, которая проводилась в последние годы, в области несоответствия денежных доходов населения реальным темпам роста экономики, - сказал Н.АЗАРОВ. - Мы имели в последние годы опережение темпов роста доходов населения в 5-10 раз реальных темпов роста экономики. Это бесследно пройти не могло».

По словам Н.АЗАРОВА, местные бюджеты превратились «в кассы взаимопомощи». Он отметил, что для исправления этой ситуации нужно время.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, за январь-сентябрь 2006 года номинальные доходы населения Украины выросли на 28,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.

Наличный доход, который может быть использован населением для приобретения товаров и услуг, увеличился за 9 месяцев т.г. на 27,6%, а реальный наличный, определенный с учетом ценового фактора - на 17,8%.

В сентябре т.г., по сравнению с сентябрем 2005 г., номинальные доходы населения Украины увеличились на 22,3%, а наличный и реальный наличный доходы – соответственно, на 21,2% и 11%.

Наличный доход в расчете на одного человека в сентябре 2006 года составлял 749,7 грн. против 615 грн. в сентябре 2005 года.

Расходы населения Украины в январе-сентябре т.г. увеличились на 32,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост сбережений составил 31 057 млн. грн.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в сентябре т.г. против сентября прошлого года составил 8,9%, в январе-сентябре против января-сентября 2005 года - 6,2%.