НБУ поддерживает введение НДС-счетов

Национальный банк Украины поддерживает введение НДС-счетов. Об этом заявил глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ в своем выступлении на встрече представителей крупного бизнеса с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, состоялась встреча представителей правительства и Нацбанка, на которой обсуждался вопрос администрирования и возмещения налога на добавленную стоимость.

В.СТЕЛЬМАХ также отметил, что могут быть эффективными и другие методы улучшения администрирования, которые сегодня предлагает правительство (введение электронной отчетности по НДС и т.д. - УНИАН).

По данным банкира, на сегодня 44 тыс. предприятий “имеют отношение к НДС”, но при этом 90% сумм налога формируют всего 110 предприятий. Он выразил уверенность в том, что проблемы, возникшие с возмещением этого налога, создают не «эти 110 предприятий», а мелкие, которые незаконно возмещают из бюджета средства.