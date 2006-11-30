Можно ли декриминализовать рынок металлолома

Президент российской промышленной группы МАИР Виктор МАКУШИН считает, что даже после внесения изменений в Закон Украины "О металлоломе" украинский рынок лома не удастся декриминализировать.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в ходе сегодняшней пресс-конференции.

(Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О металлоломе" зарегистрирован в Верховной Раде 9 ноября с.г. под номером 2510 - УНИАН).

В.МАКУШИН сообщил, что из-за нелегальной деятельности мелких скупщиков металлолома украинский бюджет ежегодно теряет 150-200 млн. дол. “Для вывода из тени мелких фирм по приему металлолома необходимо вернуться к наличному расчету за сданный лом, отказаться от взимания подоходного налога со сдатчиков и ввести обязательное лицензирование на все виды деятельности, связанные со сбором, переработкой и транспортировкой лома. К примеру, в Харьковской области около 250 точек приема металлолома, из них, в лучшем случае, лицензированы только 20%. Кроме того, следует сделать процедуру вхождения на рынок лома более простой и прозрачной”, - заявил В.МАКУШИН.

Он также считает необходимым отменить взимание НДС с операторов, работающих на внутреннем рынке лома. “Существование мелких фирм-однодневок, работающих напрямую со сдатчиками за наличный расчет и организованных коррумпированными чиновниками, приводит к тому, что крупные операторы вынуждены перекупать лом у них. В результате металлургические предприятия, являющиеся конечным потребителем лома, могут столкнуться с проблемой по возвращению НДС. Налоговая, проверяя всю цепь поставщиков сырья, выйдет на нелегальных скупщиков лома и может отказать метпредприятию в возмещении НДС”, - пояснил В.МАКУШИН.

Подытоживая, он отметил, что «в дальнейшем, при той криминальной системе ломосбора, которая сегодня существует в Украине, объемы сбора будут продолжать падать, и довольно существенно».

В свою очередь народный депутат Михаил ПОЖИВАНОВ сообщил, что результатом обсуждения данного законопроекта, состоявшегося сегодня в ходе «круглого стола», стало решение большинства ведущих операторов рынка металлолома поддержать его в первом чтении.

Вместе с тем, отметил М.ПОЖИВАНОВ, в ходе обсуждения было предложено исключить из первой статьи законопроекта изменения, которые нарушают Конституцию Украины и право собственника. “Там было записано, что все оборудование сборщиков и переработчиков металлолома должно находиться исключительно в их собственности. Таким образом, исключились такие формы работы, как лизинг и аренда, что не соответствует нормам Конституции”, - пояснил народный депутат.

По его словам, все представители компаний-операторов рынка металлолома выступили за исключение данной статьи из законопроекта и разрешение всех форм собственности в отношении специального оборудования. «Все остальные положения законопроекта были одобрены», - добавил М.ПОЖИВАНОВ.

Вместе с тем, по его словам, отдельную позицию в ходе обсуждения законопроекта имела российская промышленная группа МАИР, работающая на украинском рынке лома черных металлов. «Президент МАИР убежден, что меры, которые были предложены автором законопроекта - депутатом Сергеем МАТВИЕНКОВЫМ, не достаточны для декриминализации украинского рынка металлолома», - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

По его словам, МАИР предложила депутатам ознакомиться с польским законом, регламентирующим работу на рынке лома. «Это позволит понять, как в Польше на законодательном уровне регулируется работа мелких скупок металлолома», - добавил М.ПОЖИВАНОВ.

Справка УНИАН. Промышленная группа МАИР является крупнейшим в России переработчиком лома черных металлов. Группа приобрела в Украине 6 предприятий по операциям с ломом черных металлов: в Житомире, Херсоне, Николаеве, Черкассах, Виннице, Харькове.