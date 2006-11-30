Завтра снова продается Криворожсталь

Участие в намеченном на завтра, 1 декабря, аукционе по продаже 0,32% пакета акций "Миттал Стил Кривой Рог" планируют принять участие 7 потенциальных покупателей. Об этом сообщил УНИАН генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь МАЗЕПА.

В частности, по его информации, в завтрашнем аукционе кроме Concorde Capital планируют принять участие инвестиционные компании “Драгон-капитал”, “Арт-Капитал” и “Тройка Диалог”.

И.МАЗЕПА спрогнозировал, что в результате большего, чем в прошлый раз, количества потенциальных покупателей, “спрос может быть намного серьезнее”. “Это неплохая новость для Фонда госимущества”, - добавил гендиректор Concorde Capital.

В то же время И.МАЗЕПА сказал, что многие компании подавали заявки только на один – два лота (всего 1 декабря планируется выставить 25 лотов – УНИАН). Гендиректор Concorde Capital также отметил, что его компания подала заявки «на большое количество лотов».

По словам И.МАЗЕПЫ, его компания не покупала и не планирует приобретать акции "Миттал Стил Кривой Рог" под чей-либо конкретный заказ. «Мы приобретаем эти акции для своего инвестиционного портфеля и будем продавать или не продавать их в зависимости от конъюнктуры на рынке», - сказал он.

И.МАЗЕПА также отметил, что цена на акции "Миттал Стил Кривой Рог" на фондовом рынке после завтрашней продажи «подтянется» к цене их реализации на аукционе.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 1 декабря выставит на аукцион 0,32% пакет акций "Миттал Стил Кривой Рог" по стартовой цене 48 млн. 290 тыс. 482 грн. Начальная стоимость 1 акции ОАО составляет 3,91 грн. Количество акций, входящих в данный пакет, составляет 12 млн. 350 тыс. 507 штук.

22 ноября т.г. на аукционе на УМВБ Фонд госимущества уже реализовал 0,33% госпакет акций ОАО "Миттал Стил Кривой Рог" по стартовой цене 49 млн. 799 тыс. 550 грн.

Основным покупателем выступила инвестиционная компания «Concorde Capital», которая приобрела 23 лота, из них: 22 лота по 500 тыс. штук акций и 1 лот – по 236 тыс. штук, 1 лот приобрела компания «Альфа-капитал», 2 лота - «Ренессанс Капитал». Всего в торгах принимало участие три компании: «Concorde Capital», «Ренессанс Капитал», «Альфа-Капитал».