Богатырева: до отставки Луценко осталась одна ночь

Лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА убеждена, что завтра Верховная Рада проголосует за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам.

По ее словам, «226 голосов завтра обязательно будут».

По убеждению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, завтра состоится голосование за отставку Ю.ЛУЦЕНКО и будет назначен «представитель коалиции на должность министра внутренних дел».

На вопрос, о какой кандидатуре идет речь, Р.БОГАТЫРЁВА ответила, что есть «несколько кандидатур».

Как сообщал УНИАН, сегодня на вечернем заседании Верховная Рада не поддержала проект постановления об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел. “За” проголосовало 223 народных депутата из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, из фракции Партии регионов за отставку Ю.ЛУЦЕНКО проголосовали 185 депутатов, КПУ – 20, БЮТ – 11, «Нашей Украины» - 2, СПУ – 1.