ГПУ возбудила дело против Ивченко

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Национальной акционерной компании „Нафтогаз Украины”.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям).

По данным Генпрокуратуры, установлено, что на протяжении 2005-2006 лет председатель правления и служащие компании, являющейся государственной собственностью, использовали свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя в личных корыстных интересах и интересах третьих лиц, чем нанесли материальный ущерб государству.

Следствие по делу проводит Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2005-2006 годах председателем правления НАК "Нефтегаз Украины" был Алексей ИВЧЕНКО, который в настоящее время является народным депутатом от "Нашей Украины".

22 ноября этого года заместитель генпрокурора Татьяна КОРНЯКОВА заявила, что Генеральная прокуратура обвиняет бывшее руководство НАК «Нафтогаз Украины» в многочисленных финансовых нарушениях и нецелевом использовании средств.

В частности, по словам Т.КОРНЯКОВОЙ, руководство компании осуществляло нецелевые перерасходы на авиаперевозку менеджмента компании, на фактически не предоставленные консалтинговые и юридические услуги, а также на организацию корпоративных праздничных мероприятий.

Так, по словам заместителя генпрокурора, 5 января с.г. тогдашний руководитель компании А.ИВЧЕНКО и экс-руководитель Министерства топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ с супругами, а также менеджмент компании с семьями на специально заказанном самолете Ту-134 отправились праздновать Рождество в Ивано-Франковскую область. Как сообщила Т.КОРНЯКОВА, на эти цели было израсходовано 170 тыс. грн.

Кроме того, как отметила Т.КОРНЯКОВА, при организации проведения новогодних праздников 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатила одной частной структуре за оформление помещений 800 тыс. грн., при этом за приобретение трех снеговиков было израсходовано 150 тыс. грн.

Т.КОРНЯКОВА также сообщила, что экс-руководителем ДК «Газ Украины» Александром БОЛКИСЕВЫМ на празднование Нового года было израсходовано более 1 млн. грн., в частности на фуршет - 350 тыс. грн., на оплату услуг фотомоделей, которые выступали в роли Снегурочек, и на приобретение для них костюмов - 54 тыс. грн.