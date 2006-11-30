Курочкин предлагал в залог любые деньги

Апелляционный суд Киева принял решение оставить российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов М.КУРОЧКИНА на постановление Голосеевского районного суда столицы, который их подзащитному избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В постановлении коллегии судебной палаты гражданских дел Апелляционного суда, в частности, отмечается: «Постановление судьи Голосеевского суда города Киева от 23 ноября 2006 года оставить без изменений. В удовлетворении апелляционной жалобы адвоката Василия ДИДЕНКО отказать».

Перед этим В.ДИДЕНКО, выступая на судебном заседании, высказывал мнение, что более целесообразной мерой пресечения, которую может избрать суд для М.КУРОЧКИНА, является денежный залог. При этом адвокат подчеркнул, что семья М.КУРОЧКИНА готова уплатить в качестве залога любую денежную сумму, которую укажет суд.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИНА задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева.

По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения для М.КУРОЧКИНА - содержание под стражей сроком на два месяца.