Первый день зимы в Украине будет достаточно теплым

Завтра в Украине ожидается облачная погода, без существенных осадков. В западной и южной части туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 13°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 2-3 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах и в Прикарпатье местами до 6° мороза, на Южном побережье Крыма, а 2 декабря и в восточных областях 2-7° тепла; днем 4-9° тепла, на крайнем юге и западе страны до 12°.

4-5 декабря - без существенных осадков, только в западных, а днем 5 декабря и в северных областях местами небольшой дождь. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области 1 декабря облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 6-8°; по области ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

2-3 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

4-5 декабря - без существенных осадков, только днем 5 декабря местами небольшой дождь. Температура существенно не изменится.