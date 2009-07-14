Евросоюз выделил Украине 9 млн. евро на поддержку углепрома

Европейский Союз в рамках проекта TACIS выделил Украине 8,9 млн. евро на «Программу поддержки угольного сектора».

Об этом сообщил руководитель третьего отдела представительства Европейской Комиссии в Украине Ганс РАЙН на пресс-конференции в УНИАН.

«Проект нацелен на разработку стратегии помощи в этой отрасли и включает в себя реструктуризацию, вопросы добычи, утилизации метана и другие важные вопросы», - сказал он.

При этом Г.РАЙН добавил, что вопрос безопасности на шахтах является одним из самых важных.

«Проект будет заниматься в том числе вопросами обеспечения безопасности шахт… И в рамках этого проекта будет запущен пилотный проект под названием «Безопасная шахта», в котором мы постараемся воплотить все наилучшие на уровне европейских стандартов мероприятия по обеспечению безопасности», - подчеркнул он.

Как сообщил в свою очередь руководитель группы экспертов «Программы поддержки угольного сектора» в Украине Войтек МЛОДЖИЕВСКИЙ, реализацию проекта планируется завершить до конца 2010 года.

«В рамках проекта будет производиться оценка материальных активов шахт, разработка технико-экономического обоснования по созданию Фонда социального развития. Конечной целью является разработка Стратегии развития угольной отрасли Украины», - уточнил он.

Также В.МЛОДЖИЕВСКИЙ отметил, что Проект состоит из пяти компонентов: институциональное укрепление угольной отрасли Украины; стратегическое развитие отрасли; вопросы социальной политики; вопросы безопасности на шахтах; экологические вопросы.

Бенефициаром проекта выступает Министерство угольной промышленности Украины.

Справка УНИАН. Реализация Проекта «Программа поддержки угольного сектора Украины» по программе ТАCIS рассчитана на сентябрь 2008 г. – декабрь 2010 г. и будет проходить в угольных регионах Украины: Львовской, Донецкой и Луганской областях. Цель проекта – разработка Стратегии развития угольной отрасли Украины.

Проект «Программа поддержки угольного сектора Украины» финансируется Европейским Союзом по программе ТАCIS и выполняется международным Консорциумом под руководством австрийской кампании «Hulla & Co. Human Dynamics KG».