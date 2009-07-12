Forbes составил рейтинг самой полезной еды на планете
Ягоды, орехи, бобовые, гранатовый сок
Журнал Forbes опубликовал список самых полезных для здоровья человека продуктов (вне зависимости от страны происхождения, кулинарной традиции или лечебной диеты).
К таким продуктам причислены ягоды, орехи и бобовые, входящие в меню всех долгожителей. А гранатовый сок, способствующий понижению давления и борьбе с раковыми клетками, в придачу назван "природной виагрой".
Forbes опровергает настороженное отношение авторов ряда популярных в мире диет к мясу, утверждая, что натуральное мясо скота, взращенного на зеленых пастбищах, является одним из самых здоровых и необходимых для жизнедеятельности человека продуктов.
К поставщикам жизненно важных для организма питательных компонентов отнесены свежее молоко и яйца, а также отловленный в океане, а не выращенный фермерами лосось.
Журнал напоминает, что в мире нет "плохих" овощей, особо отмечая питательную ценность капусты - будь-то обычная кочанная, брокколи или брюссельская. Целительная сила яблока также проверена долгой историей человечества, ставя его на вершину фруктовых предпочтений.
Лук и чеснок безусловно рекомендованы к рациону тех, кто заботится о своем долголетии. И, конечно, среди напитков первенство удерживает эликсир здоровья - зеленый чай.
Все перечисленные продукты для сохранения их целебных свойств нужно употреблять сырыми или минимально подвергать обработке, полагает Forbes.