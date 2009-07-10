Стрельба в центре Киева: 20 раз «случайно» нажали на курок карабина

По предварительным данным милиции, стрельбу в квартире в центре Киева устроил не Михаил ГОНЧАР – бывший зять Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, после того, как стражи порядка попали в квартиру на ул. Городецкого, 12, откуда около полудня слышались выстрелы, выяснилось, что "в квартире находилось два человека, один из которых гражданин Г., 1975 г. р., спал, а другой – гражданин Т., 1978 г. р., сказал, что он случайно начал нажимать на курок охотничьего карабина "Вулкан ТК".

Как отметил собеседник агентства, оперативной группой в помещении было найдено около 20 отстрелянных гильз.

По предварительной информации, мужчины находились в состоянии опьянения.

Причины и обстоятельства инцидента пока окончательно не выяснены.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, около 11.00, в милицию поступила информация, что мужчина закрылся в квартире и стреляет по потолку и окнам. Некоторое время сотрудники милиции, прибывшие по указанному адресу, не могли попасть в квартиру, поскольку ее владелец не открывал дверь. Как сообщали информированные источники, владельцем квартиры, где стреляли, является бывший зять Президента Украины Михаил ГОНЧАР.