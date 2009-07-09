В Киеве презентуют украинскую версию учения РПЦ о правах человека

В Киево-Печерской Лавре завтра, 10 июля, состоится семинар, посвященный презентации украинской версии “Основ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека”.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе УПЦ, в семинаре примут участие высокопоставленные должностные лица, народные депутаты Украины, представители правозащитных движений и духовенство УПЦ.

Целью семинара является представление отечественным правозащитникам документа, который содержит взгляд Церкви на права человека, свободу и достоинство.

По мнению духовенства УПЦ, появление данного документа будет способствовать дальнейшему развитию открытого гражданского общества в Украине.

Как отметили в пресс-офисе УПЦ, документ был разработан рабочей группой под руководством Патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА и принят на Архиерейском Соборе РПЦ, который состоялся в Москве в июне прошлого года.