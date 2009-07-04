В Укрзализныце рассказали о причинах аварии поезда

Повреждение земляного полотна, вызванное продолжительным ливнем, стало причиной схода с рельс 22 вагонов грузового поезда на перегоне Крыжополь-Рудница Винницкой области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укрзализницы.

Сейчас специалисты Юго-Западной и Одесской железных дорог ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. На месте работают 120 железнодорожников, задействованы четыре ремонтных поезда и восемь единиц специальной техники.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2009 года, около 19 часов на двухколейном перегоне «Крыжополь-Рудница» (Песчанский район) сошли с рельс 22 вагона товарного поезда №2931 (общее количество 61). В семи цистернах, сошедших с рельс, была техническая жидкость (консистентная смазка «Калипсолин»), из которых пять перевернулось, из них происходит подтекание вещества. Два вагона были с древесиной, 6 вагонов – с металлическими чушками и 7 вагонов сложного азотно-фосфорного калийного удобрения «Азофоска». В результате аварии было разрушено 200 м железнодорожного полотна, транспортные коммуникации и поврежден подвижной состав (вагоны).

Пострадавших и угрозы окружающей среде нет. Движение поездов по Одесской железной дороге оперативно организовано в объезд через станцию «Казатин» (Винницкая обл.) – «Мироновка» (Киевская обл.).